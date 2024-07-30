Экс-министр экономики Алибек Куантыров перешел на службу в МИД

Касым-Жомарт Токаев назначил Алибека Куантырова заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, распоряжением главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Также, распоряжением президента Нурбаева Назира Нуртулеуовна освобождена от должности заместителя министра иностранных дел страны.

Напомним, Алибек Куантыров занимал должность министра национальной экономики с января 2022 года до февраля этого года.

В апреле экс-министра нацэкономики назначили генеральным директором KazEnergy.

По информации на сайте Параграф "Юрист", Куантыров Алибек Сакенович родился в 1983 году в Атырау. В 2006 году окончил Томский государственный университет по специальностям "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация". В 2010 году - Мичиганский университет по стипендии "Болашақ".

Трудовой путь начал в 2005 году.

С 2013 по 2019 год - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2019 по 2021 год - заместитель заведующего отделом канцелярии первого президента - Елбасы.

С 2021 по 2022 год - вице-министр национальной экономики.