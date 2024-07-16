Назначен новый аким Актау

Распоряжением главы Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента РК Абилкаир Байпаков назначен на должность акима Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 июля глава региона Нурдаулет Килыбай представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города.

Ранее занимавший этот пост Улугбек Тналиев покинул его по собственному желанию.

Депутаты городского маслихата поддержали представленную кандидатуру. На должность акима Актау назначен Абилкаир Байпаков.

Абилкаир Жанаевич родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственного и местного управления.

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе в управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, возглавлял аппарат акима Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, был акимом села Баянды Мунайлинского района, работал в АО "НК "СПК "Каспий" и заместитем акима Актау.

С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

"Нурдаулет Килыбай поблагодарил Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города Актау, а также дал Абилкаиру Байпакову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра", - отметили в акимате Мангистауской области.

Напомним, Улугбека Тналиева назначили акимом Актау в сентябре 2023 года. До этого он занимал должность заместителя главы Мангистауской области.

В начале лета аким Актау обратился к владельцам автомоек с просьбой сократить рабочий день из-за проблем с питьевой водой в городе. При этом местные жители утверждали, что такая ситуация наблюдается несколько лет.

В начале июля в соцсетях стали активно обсуждать возможный уход Улугбека Тналиева с должности. Отмечалось, что его место может занять руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Абилкаир Байпаков.

В пресс-службе акимата Актау тогда сдержанно ответили, что Улугбек Тналиев в отпуске.