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Назначен новый аким Актау

Опубликовано:

Улугбек Тналиев
Улугбек Тналиев. Фото: gov.kz

Улугбек Тналиев назначен акимом Актау. Ранее он занимал должность заместителя главы Мангистауской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.

"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города вместо покинувшего пост по собственному желанию Ербола Избергенова.

Новым кандидатом, согласованным с Администрацией президента РК, стал Улугбек Тналиев, ранее занимавший должность заместителя акима Мангистауской области", - сообщили в ведомстве.

Депутаты городского маслихата поддержали кандидатуру Улугбека Тналиева.

Он родился 22 декабря 1986 года в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области.

Окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности "технологические машины и оборудования", имеет академическую степень магистра технических наук, а также магистра экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима Атырау.

С 2020 по 2022 годы занимал должности руководителя управления общественно-политической работы, директора департамента Министерства информации и общественного развития РК.

С июня 2022 года по настоящее назначение был заместителем акима Мангистауской области.

Напомним, ранее главой Актау с октября 2022 года был Ербол Избергенов, который до этого работал заместителем акима города.

Недавно сообщалось, что он не пришел на анонсированную встречу с населением, которая проходила 6 и 7 сентября. Вместо акима с людьми встретились исполняющий его обязанности Имаммахмут Шагирбаев и заместитель Ербол Жумагазин.

В акимате Актау заявили, что Ербол Избергенов отсутствовал по причине болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037392-naznachen-novyy-akim-aktau/

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