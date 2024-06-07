Аким Актау попросил владельцев автомоек работать поменьше

Аким Актау Улугбек Тналиев обратился к владельцам автомоек с просьбой сократить рабочий день из-за проблем с питьевой водой в городе, передает Lada.kz.

Как пишет издание, аким вместе с заместителем директора ГКП "Каспий жылу, су арнасы" Ислам Усенов встретились с владельцами автомоек и рекомендовали им работать в течение одной недели в соответствии с установленным графиком.

По словам Тналиева, с приходом жарких дней в городе существенно увеличился объем потребления питьевой воды. Акимат предпринимает меры, чтобы бесперебойно обеспечивать горожан водой.

При этом в Актау функционирует 70 автомоечных центров, которые используют питьевую воду и потребление воды автомойками только растет.

"Для регулирования давления воды мы просим владельцев автомоек временно ограничить рабочее время с 08:00 до 13:00 в течение одной недели. Наша первоочередная задача - обеспечить жителей питьевой водой. Мы просим вас проявить понимание и поддержать нас в этом вопросе", - обратился Улугбек Тналиев к предпринимателям.

На совещании заместитель директора ГКП "Каспий жылу, су арнасы" Ислам Усенов пояснил, что наибольшее потребление воды приходится на период с обеда до ночи. Поэтому в соответствии с установленным графиком работы лучше проводить с 08:00 до 13:00.