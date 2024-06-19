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Назначен новый вице-министр Нацэкономики Казахстана

Опубликовано:

Арман Касенов
Арман Касенов. Фото: пресс-служба правительства РК

Нового вице-министра Национальной экономики назначили в Казахстане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Им назначен 43-летний Арман Жунусов.

По информации пресс-службы правительства, Арман Касенов назначен на должность вице-министра национальной экономики.

Сообщается, что он родился в 1981 году в Алматы. Арман Касенов окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Международные экономические отношения" и магистратуру в Лондонской бизнес-школе по специальности "Финансы".

Также он закончил программу для руководителей Eurasia Business Executive & Leadership Programme Judge Business School Кэмбриджского университета.

В сообщении сказано, что трудовой путь Касенов начал в 2002 году в финансовом секторе. Имеет 20-летний опыт работы на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса. С 2009 года занимал должности члена совета директоров и члена правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана.

С 2023 года работал заместителем председателя правления АО "Qazaqstan Investment Corporation".

В мае мы писали, что Абзал Абдикаримов решил уволиться с должности вице-министра Национальной экономики. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

Накануне в стране произошло несколько важных кадровых изменений. Так, Ерхат Искалиев досрочно покинул должность главы правления ТОО "СК-Фармация". А Дархан Катышев назначен заместителем главы Комитета гражданской авиации.

Также Ернар Жаркешов был назначен заместителем акима Акмолинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2120307-naznachen-novyy-vice-ministr-nacekonomiki-kazahstana/

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