Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дархан Катышев назначен заместителем главы Комитета гражданской авиации

Опубликовано:

Дархан Катышев
Дархан Катышев. Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации в Telegram-канале, на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев.

Катышев Дархан Маратович родился в 1983 году в городе Ерейментау Акмолинской области.

В 2020 году окончил Академию гражданской авиации Казахстана по специальности "Авиационная техника и технологий", в 2004 году — Костанайский юридический институт МВД РК по специальности "Юриспруденция". Является выпускником Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал 2004 году в органах внутренних дел Казахстана.

В 2008-2009 годах работал экспертом, главным экспертом в Юридическом департаменте Министерства транспорта и коммуникации, в 2009-2019 годы — руководителем Управления по авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в 2019-2023 годы — директор Департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана".

С августа 2023 года по настоящее время занимал должность директора Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

Напомним, в феврале этого года произошли кадровые перестановки в Комитете гражданской авиации. На должность главы Комитета была назначена Салтанат Томпиева.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Комитет гражданской авиации является ведомством Министерства транспорта  Республики Казахстан, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций Министерства в области гражданской авиации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2119569-darhan-katyshev-naznachen-zamestitelem-glavy-komiteta-grazhdanskoy-aviacii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.