Дархан Катышев назначен заместителем главы Комитета гражданской авиации

Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации в Telegram-канале, на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев.

Катышев Дархан Маратович родился в 1983 году в городе Ерейментау Акмолинской области.

В 2020 году окончил Академию гражданской авиации Казахстана по специальности "Авиационная техника и технологий", в 2004 году — Костанайский юридический институт МВД РК по специальности "Юриспруденция". Является выпускником Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал 2004 году в органах внутренних дел Казахстана.

В 2008-2009 годах работал экспертом, главным экспертом в Юридическом департаменте Министерства транспорта и коммуникации, в 2009-2019 годы — руководителем Управления по авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в 2019-2023 годы — директор Департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана".

С августа 2023 года по настоящее время занимал должность директора Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

Напомним, в феврале этого года произошли кадровые перестановки в Комитете гражданской авиации. На должность главы Комитета была назначена Салтанат Томпиева.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Комитет гражданской авиации является ведомством Министерства транспорта Республики Казахстан, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций Министерства в области гражданской авиации.