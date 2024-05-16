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Абзал Абдикаримов заявил об уходе с должности вице-министра Нацэкономики

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Абзал Абдикаримов
Абзал Абдикаримов. Фото: МНЭ РК

Абзал Абдикаримов решил уволиться с должности вице-министра Национальной экономики. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

"Сегодня я закончил службу на должности вице-министра национальной экономики", - написал он.

Он поблагодарил своих коллеги и добавил, что старался служить на благо страны и честно выполнять все возложенные на него обязанности.

Информацию об освобождении Абдикаримова от должности вице-министра в правительстве пока не озвучили.

Согласно официальному сайту МНЭ, Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области.

Трудовой путь начал в 2010 году с должности начальника отдела менеджмента и маркетинга ТОО "KAAD и К".

В 2012 - 2013 годах - менеджер департамента инвестиционных проектов ТОО "Самрук - Казына Инвест".

С 2013 по 2014 год был главным специалистом департамента инвестиционных проектов АО "Инвестиционный фонд Казахстана".

В 2014 - 2015 годах - директор департамента инвестиционных проектов АО "Инвестиционный фонд Казахстана".

В 2015 - 2016 годах - руководитель проекта департамента предпринимательства и инноваций АО "НУХ "Байтерек".

С 2016 по 2017 год был Советником министра национальной экономики РК.

В 2017 - 2018 годах работал замдиректора департамента анализа и оценки регионов МНЭ РК.

Посла, до 2019 года - директор департамента государственной поддержки предпринимательства МНЭ РК.

С 2019 по 2022 год - руководитель департамента комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по городу Нур-Султан (ныне Астана), руководитель столичного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

С 13 января 2022 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2101982-abzal-abdikarimov-zayavil-ob-uhode-s-dolzhnosti-vice-ministra-nacekonomiki/

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