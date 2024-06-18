Назначен заместитель акима Акмолинской области

Ернар Жаркешов назначен заместителем акима Акмолинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, Жаркешов Ернар Серикбаевич имеет четыре высших образования.

Окончил Высшую школу государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета (США) со степенью магистра государственного управления, Высшую школу государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура со степенью магистра государственной политики, Университет Бирмингема (Великобритания) со степенью бакалавра государственной политики, правительства и менеджмента и Казахский университет экономики, финансов и международной торговли им. Т.Рыскулова по специальности "финансы" программы бакалавриата.

Трудовую деятельность начал стажером в Администрации президента РК, в отделе государственного контроля и организационно-кадровой работы.

Далее работал ассистентом-исследователем в Высшей школе государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура.

В 2011-2017 годах был главным экспертом в структурах Министерства экономического развития и торговли РК, заместителем директора, директором Научно-исследовательского института Академии государственного управления при президенте РК, руководителем портфеля проектов в Программе развития ООН в Казахстане.

В 2017-2023 годах - генеральный директор и управляющий партнер Центра стратегических инициатив СSI, директор по странам Евразии международной консалтинговой компании Whiteshield Partners в Дубае, ОАЭ, а также руководил коллективами в коммерческих структурах.

Участвовал в реализации реформ в сфере экономической и инвестиционной политик, государственного управления и государственной службы (включая создание корпуса "А", организационно-функциональные трансформации акиматов, государственные акселераторы, Национальный проектный офис Правительства РК и др.) в РК, ОАЭ и странах СНГ.

С февраля 2024 года был внештатным советником председателя сената парламента РК.

Как сообщается на официальном сайте акимата региона, Акмолинская область - область в Северном Казахстане. Дата образования - 14 октября 1939 года. Административный центр - город Кокшетау.

Аппарат акима Акмолинской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

Главой области является Марат Ахметжанов.