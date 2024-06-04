Назначен новый глава "Қазақстан Ғарыш Сапары"

Совет директоров АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" выбрал нового председателя правления организации – им стал экс-глава ТОО "Ghalam" Кайыржан Кожаев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт нацкомпании.

Советом директоров Кайыржан Кожаев назначен председатель правления АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Сообщается, что Кайыржан Ерсайынович Кожаев родился 22 июня 1981 году в Карагандинской области.

Является выпускником Жезказганского университета им. О.А.Байконурова по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" (1997-2002).

Также, окончил Московский авиационный институт по специальности "Испытания летательных аппаратов" (2002-2008). Магистр Мичиганского университета в городе Энн-Арбор по специальности "Космическая инженерия" (2021-2022).

Кайыржан Кожаев имеет большой трудовой стаж в космической отрасли Казахстана. Последние 5 лет занимал должность генерального директора – председателя правления ТОО "Ghalam".

Имеет опыт работы в управлении проектами, создании испытательных и производственных участков летательных аппаратов. Также, имеет диплом о повышении квалификации в зарубежных университетах в области стартовых пусковых комплексов.

Добавим, по данным с официального сайта организации, "Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале была создана в соответствии с постановлением правительства РК от 17 марта 2005 года.

В августе 2007 года компания была переименована в Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Сейчас АО "НК "ҚҒС" активно внедряет системы космического и навигационного мониторинга, повсеместно применяются космические снимки высокого и среднего пространственного разрешения с казахстанских космических аппаратов KazEOSat-1,2.

Начиная с 2018 года АО "НК "ҚҒС" оказывает услугу космического мониторинга для решения ряда отраслевых задач экономики.