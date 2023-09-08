Жителей Актау возмутило, что аким не пришел на встречу с населением

Аким Актау Ербол Избергенов пропустил анонсированные заранее встречи с населением в поселке Умирзак и самом областном центре. Жители возмутились отсутствием градоначальника. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает Lada.kz.

Встречи акима в Актау и поселке Умирзак с населением должны были пройти 6 и 7 августа. Они состоялись, правда, без участия самого градоначальника. При этом ранее объявлялось, что Ербол Избергенов будет на них присутствовать.

Жителей возмутило, что вместо акима с людьми встретился исполняющий его обязанности Имаммахмут Шагирбаев и заместитель Ербол Жумагазин. О том, что самого главы города не будет, никого не предупредили.

"Я специально отпросилась с работы, так как встреча проходила в будний день в рабочее время, чтобы озвучить акиму города свою проблему. Но его не было на встрече. Зачем тогда было объявлять, что пройдет встреча акима с населением, а не просто с чиновниками? Если у акима случилось что-то срочное, об этом можно было и предупредить", - пожаловалась жительница Актау Асель Тажибекова.

Между тем в акимате Актау сообщили, что Ербол Избергенов отсутствовал по причине болезни.

Напомним, Ербол Избергенов был назначен главой города в октябре 2022 года.

Он окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальностям: "строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "промышленное и гражданское строительство", "мастер административного дела".

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком в "Мангистау нефтегаз разведка".

С 1994 по 1996 годы работал каменщиком в МОО "Каламкасстрой".

В 1997 году был мастером ТОО "Каспий Кооперсервис".

С 1997 по 2000 годы работал мастером, начальником участка, главным инженером КСК "Альбина".

С 2000 по 2003 годы занимал должность технического директора ТОО "West Kazakhstan Construction Company".

С 2003 по 2004 годы - мастер Актауского филиала АО "Корпорация Kuat".

В 2004 году - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима Актау.

С 2004 по 2005 годы занимал пост заместителя акима села Мангистау.

С 2005 по 2007 годы - аким Кызылтобинского сельского округа.

С 2007 по 2011 годы - заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области.

В 2012 году был главным экспертом Министерства здравоохранения РК.

С 2012 по 2013 годы возглавлял управление строительства Мангистауской области.

С 2014 по 2015 годы был руководителем управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2015 году - руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С 2019 года по 2020 год - заместитель председателя правления АО "Специальная экономическая зона "Морпорт Актау".

В 2020 году - директор республиканской палаты предпринимателей "Атамекен" в Актау, советник председателя правления АО "СЭЗ "Морпорт Актау".

С августа 2020 года и до назначения акимом был заместителем главы Актау.