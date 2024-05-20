Назначен новый прокурор Акмолинской области

По согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Куттуков Руфат Бауыржанович назначен прокурором Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным официального Telegram-канала ведомства, Руфат Куттуков трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.

В разные годы занимал должности специализированного природоохранного прокурора Актюбинской области, прокурора Жамбылского района Жамбылской области, прокурора Атырау, первого заместителя прокурора Карагандинской области, начальника Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры РК.

С 2022 года являлся прокурором Мангистауской области.

Куттуков за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін". Почетный работник прокуратуры.

Напомним, ранее в Мангистауской области произошли кадровые перестановки. Так, акимом региона вместо Нурлана Ногаева стал Нурдаулет Килыбай, который до этого занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".

Прокурором Мангистауской области назначен Айдос Майлыбаев, руководителем ДКНБ - Серик Амиров, начальником ДП - Сагындык Аяганов.