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Назначен новый прокурор Акмолинской области

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Руфат Куттуков
Руфат Куттуков. Фото: t.me/GenPr

По согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Куттуков Руфат Бауыржанович назначен прокурором Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным официального Telegram-канала ведомства, Руфат Куттуков трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.

В разные годы занимал должности специализированного природоохранного прокурора Актюбинской области, прокурора Жамбылского района Жамбылской области, прокурора Атырау, первого заместителя прокурора Карагандинской области, начальника Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры РК.

С 2022 года являлся прокурором Мангистауской области.

Куттуков за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін". Почетный работник прокуратуры.

Напомним, ранее в Мангистауской области произошли кадровые перестановки. Так, акимом региона вместо Нурлана Ногаева стал Нурдаулет Килыбай, который до этого занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".

Прокурором Мангистауской области назначен Айдос Майлыбаев, руководителем ДКНБ - Серик Амиров, начальником ДП - Сагындык Аяганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2103572-naznachen-novyy-prokuror-akmolinskoy-oblasti/

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