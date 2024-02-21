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Назначен вице-министр промышленности и строительства

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Олжас Сапарбеков
Олжас Сапарбеков. Фото: t.me/KZgovernment

Олжас Сапарбеков назначен вице-министром промышленности и строительства. Ранее он был главой Комитета железнодорожного и водного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сапарбеков Олжас Сапарбекович назначен вице-министром промышленности и строительства", – говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что занимавший этот пост Оспанов Ильяс Есетович был освобожден от должности, согласно поданному заявлению.

На сайте кабмина сообщается, что Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в Актобе. Он окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова.

Свой трудовой путь он начал в 2001 году с работы в структуре НК "ҚазақстанТемірЖолы".

С 2006 по 2016 год занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 2016 по 2019 год – эксперт, заместитель директора департамента НПП "Атамекен".

С 2019 по 2021 год – заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

В сентябре 2021 года Олжас Сапарбеков стал заместителем председателя Комитета индустриального развития МИИР РК.

А в ноябре 2023 года его назначили на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

Напомним, в октябре прошлого года на должности вице-министров промышленности и строительства были назначены Тимур Карагойшин, Азамат Бейспеков и Иран Шархан.

Позже Ильяс Оспанов получил должность вице-министра промышленности и строительства.

В декабре Жаннат Дубирова стала новым вице-министром промышленности и строительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2062178-naznachen-vitse-ministr-promyshlennosti-i-stroitelstva/

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