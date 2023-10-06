Кадровые перестановки произошли в Министерстве промышленности и строительства

Сегодня в Министерство промышленности и строительства Казахстана были назначены три вице-министра и руководитель аппарата ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич, Бейспеков Азамат Омирзакович и Шархан Иран Шарханович назначены на должности вице-министров промышленности и строительства", - говорится в сообщении.

Кроме того, приказом министра промышленности и строительства Исакулов Рахымжан Ержанович был назначен на должность руководителя аппарата ведомства.

Тимур Карагойшин. Фото: t.me/KZgovernment

Согласно данным с официального сайта правительства Казахстана, Тимур Карагойшин родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Трудовую деятельность начал в 1978 году. Был мастером, прорабом передвижных механизированных колонн, возглавлял архитектурно-планировочное бюро. Работал директором Западно-Казахстанского областного центра Комитета по делам строительства, руководил департаментами в акимате ЗКО.

В 2005-2007 гг. — заместитель акима Уральска.

С апреля по август 2023 г. — председатель Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства — главный государственный строительный инспектор РК.

С августа 2023 г. по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Азамат Бейспеков. Фото: t.me/KZgovernment

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2006 году специалистом Комитета таможенного контроля РК.

В разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий, Канцелярии Премьер-Министра, Администрации Президента, Совете Безопасности.

С 2022 по 2023 гг. — руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения.

С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Иран Шархан. Фото: t.me/KZgovernment

Иран Шархан, назначенный вице-министром промышленности и строительства, родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова.

В разные годы работал специалистом по маркетингу, экспертом, главным экспертом по госзакупкам при Министерстве здравоохранения РК. Руководил управлением госзакупок Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2020-2022 гг. — руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области, директор департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С сентября 2022 года по настоящее время был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Рахымжан Исакулов. Фото: t.me/KZgovernment

Рахымжан Исакулов родился в 1987 году в Шымкенте.

В 2010 году по программе "Болашак" окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж (Великобритания). В 2016 году окончил Национальный Аспирантский Институт Политических Исследований по гранту правительства Японии.

В разные годы был консультантом, инспектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.

С 2016 по 2018 гг. занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С 2018 по 2020 гг был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.

В 2020 году занимал должность советника министра информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2022 гг. — руководитель аппарата акима города Астаны.

С 2022 занимал должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК.

Напомним, 1 сентября указом Касым-Жомарт Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые ведомства.

Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК было разделено на Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК.

При этом Министерству промышленности и строительства были переданы функции и полномочия по ряду направлений, в том числе в сферах:

индустрии и индустриального развития;

промышленности;

горно-металлургического комплекса;

машиностроения;

угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности;

строительной индустрии и производства строительных материалов;

энергосбережения и повышения энергоэффективности;

регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;

государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов;

оборонной промышленности и так далее.

Министром промышленности и строительства был назначен Канат Шарлапаев.