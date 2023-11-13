Глав комитетов назначили в министерстве транспорта Казахстана

Кадровые назначения провели в министерстве транспорта РК, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

Приказом министра транспорта Республики Казахстан Толеген Абдуллин, Олжас Сапарбеков и Алтай Али назначены на должности председателей Комитетов МТ РК.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Алтай Али родился в 1985 году в Жамбылской области.

Алтай Али. Фото: t.me/ukimet

Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2005 году работником центра коммуникаций в гостинице "Рахат Палас Отель".

В свое время работал структуре Канцелярии премьер-министра РК, был руководителем аппарата акима и советником акима Шымкента.

С 2019 по 2020 год был главой управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента.

С февраля 2021 года помай 2023 года являлся заместителем председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. После возглавил данный комитет.

Толеген Абдуллин. Фото: t.me/ukimet

На официальном сайте комитета автомобильных дорог говорится, что Толеген Абдуллин начал свой трудовой путь в 2004 году в качестве мастера ДЭУ- 62 Павлодарского областного филиала РГП "Казахавтодор"

С 2005 по 2012 года прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела госзакупок Павлодарского областного филиала РГП "Казахавтодор".

В 2012 - 2014 годах - директор Акмолинского областного филиала РГП "Казахавтодор".

С 2014 по 2019 год занимал руководящие должности в АО "НК "ҚазАвтоЖол".

С 2019 по 2021 год был зампредседателя комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Олжас Сапарбеков. Фото: t.me/ukimet

По информации online.zakon.kz, Олжас Сапарбеков родился в 1979 году.

Трудовой путь начал в 2001 году в ТОО "Темиртранс Сервис в Казахстане".

С 2002 по 2019 год был замначальника планово-производственного отдела филиала ЗАО "НК "Қазақстантеміржолы" "Дирекция по строительству и временной эксплуатации железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарино".

С 2019 по 2021 год занимал пост замруководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области".

С 2021 года - заместитель председателя комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Напомним, что 1 сентября текущего года в Казахстане появилось министерство транспорта РК после разделения министерства индустрии и инфраструктурного развития с передачей новому ведомству функций и полномочий в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.