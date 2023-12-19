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Жаннат Дубирова стала новым вице-министром промышленности и строительства Казахстана

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Жаннат Дубирова
Жаннат Дубирова. Фото: t.me/ukimet

Назначен новый вице-министр промышленности и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Дубирова Жаннат Балгабаевна назначена вице-министром промышленности и строительства", - говорится в сообщении.

На официальном сайте правительства РК говорится, что Жаннат Дубирова родилась в 1987 году в Костанайской области.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Манчестерский университет Великобритании. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Работала в коммерческих структурах администратором метаданных, руководителем, менеджером, главным менеджером IT-проектов, заместителем директора департамента информационных технологий.

С 2016 по 2017 год была заместителем председателя правления АО "Астана Innovations".

С 2017 по 2022 год - руководитель ГКП на ПХВ "Городской центр мониторинга и оперативного реагирования" при акимате города Нур-Султана.

С 2022 года по настоящее время была заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2051459-zhannat-dubirova-stala-novym-vitse-ministrom-promyshlennosti-i-stroitelstva/

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