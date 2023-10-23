Ильяс Оспанов назначен вице-министром промышленности и строительства

Ильяса Оспанова назначили на должность вице-министра промышленности и строительства РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Ильяс Есетович назначен на должность вице-министра промышленности и строительства РК", – говорится на официальном сайте премьер-министра РК.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Астане.

Он окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

С 2011 по 2012 год работал инженером 1 категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

С 2012 по 2014 год трудился экспертом, главным экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014 году был руководителем управления инновационной политики Департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2015 по 2016 год работал на руководящих должностях в структурах Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2017 год был заместителем руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

С 2018 по 2020 год – заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

С 2020 по2021 год – президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".

В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations".

С 2021 по 2023 год был председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С 30 января 2023 года работал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, в начале сентября указом президента Касым-Жомарта Токаева Каната Шарлапаева назначили главой нового Министерства промышленности и строительства РК.

В октябре в Министерство промышленности и строительства Казахстана были назначены три вице-министра и руководитель аппарата ведомства.