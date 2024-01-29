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Ануарбек Аманов назначен заместителем акима Павлодара

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Ануарбек Аманов
Ануарбек Аманов. Фото: instagram.com/akimat.pavlodar

Ануарбек Аманов назначен заместителем акима Павлодара. До этого он занимал должность заместителя акима Экибастуза, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодара.

Ануарбек Дюсембаевич 1986 года рождения, имеет два высших образования. В 2008 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "автомобилетрактростроение", в 2020 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

В 2009-2023 годах работал в отделе жилищной инспекции Павлодара, начиная с главного специалиста, и до заместителя руководителя, руководителя отдела.

С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Экибастуза.

Стаж государственной службы составляет более 12 лет.

Напомним, в сентябре 2023 года акимом Павлодара был назначен Хасар Хабылбеков, ранее занимавший пост первого заместителя главы Павлодарской области.

Произошло это после того, как бывший градоначальник Ержан Иманзаипов был освобожден от занимаемой должности. В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных (задержали его подчиненного - заместителя акима), отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.

В настоящее время Ержан Иманзаипов является руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2058066-anuarbek-amanov-naznachen-zamestitelem-akima-pavlodara/

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