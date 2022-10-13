Сенат поддержал досрочное прекращение полномочий Ахылбека Куришбаева

Ахылбек Куришбаев. Фото: assembly.kz

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Ахылбека Куришбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

По данному вопросу выступил член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Он сообщил, что сенатор Ахылбек Куришбаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата сената в связи с переходом на другую работу.

Спикер палаты поблагодарил его за годы законотворческой деятельности.

"Ахылбек Куришбаев внес большой вклад в законотворческую деятельность сената, он поднимал важные вопросы, которые волновали население, внес большой вклад в работу. Объявляем большую благодарность. Бюро палаты награждает Куришбаева почетной грамотой сената", – сказал он.

Коллеги проголосовали за прекращение его полномочий в качестве депутата сената.

Напомним, что ЦИК РК объявил о досрочном прекращении полномочий депутата сената парламента Ахылбека Куришбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992486-senat-podderzhal-dosrochnoe-prekraschenie-polnomochiy-ahylbeka-kurishbaeva/