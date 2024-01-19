Глава Минобороны объяснил отставку командующего силами спецопераций Болата Журабаева

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков в кулуарах парламента рассказал, почему Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку командующего силами спецопераций Болата Журабаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что недавно глава государства сменил командующего силами специальных операций - это структура, которую создали после январских событий. Они поинтересовались, чем она занималась, и почему Токаев отправил в отставку Болата Журабаева.

"Вы не связывайте отставку военнослужащего по состоянию здоровья с какими-то событиями - это естественный жизненный процесс. Вы представляете, офицеры прослужившие до 40, и от 40 лет календарных. У нас достаточно много профессиональных заболеваний. И, соответственно, командующий силами специальных операций вышел в отставку по состоянию здоровья. Потому что для этих сил отдельные требования по состоянию здоровья", - заявил глава Минобороны.

По его словам, сейчас Журабаев занимается военной подготовкой.

Напомним, командование сил специальных операций ВС в Казахстане создали 24 января 2022 года. Тогда сообщалось, что оно появилось в целях совершенствования системы обеспечения нацбезопасности.

Касым-Жомарт Токаев, говоря о перестройке силовых структур после событий января 2022 года, заявлял, что стране необходимо создание такого командования. Также глава государства отмечал важную миссию, которая возлагается на создаваемую структуру.

Болат Журабаев был назначен на должность командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан в начале февраля 2022 года.

В конце декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев был освобожден от должности командующего силами специальных операций.