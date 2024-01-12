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Экс-глава Верховного суда Асанов получил новую должность

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Жакип Асанов
Жакип Асанов. Фото: facebook.com/SupcourtRK

Экс-глава Верховного суда, а ныне – зампред сената Жакип Асанов назначен координатором группы международных наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане, передает NUR.KZ со ссылкой на МПА СНГ.

Как сообщила пресс-служба Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, распоряжением председателя совета Ассамблеи Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель председателя сената парламента РК Жакип Асанов.

Его кандидатуру выдвинул сенат парламента Республики Казахстан.

"В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств — участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге внеочередных президентских выборов по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибы Гафаровой", – говорится в сообщении.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля 2024 года. Президент Азербайджанской Республики избирается на 7-летний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании.

Напомним, 8 декабря 2022 года Жакип Асанов был освобожден от должности верховного судьи, на которой проработал пять лет, в связи с переходом на другую позицию.

24 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил депутатов сената парламента. В их числе оказался и Жакип Асанов.

На следующий день экс-глава Верховного суда заявил, что для него должность сенатора является признаком высокого доверия.

Согласно информации на сайте parlam.kz, Асанов Жакип Кажманович родился 17 августа 1963 года в Кызылорде.

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности "Правоведение".

  • После окончания вуза принят стажером в Кызылординскую областную коллегию адвокатов;
  • В период с 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры Кызылординской области на должностях старшего помощника прокурора Кызылорды, помощника, старшего помощника прокурора области и начальника отдела прокуратуры области;
  • С 1993 по 1994 годы занимал должности старшего прокурора управления общего надзора, начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах управления общего надзора Генпрокуратуры РК;
  • С ноября 1994 года по ноябрь 1996 года работал консультантом, заведующим сектором отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Администрации президента Республики Казахстан;
  • В 1996 году стал первым заместителем начальника управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области;
  • С 1997 по 2001 годы занимал должности старшего помощника генерального прокурора РК – заместителя начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, затем начальника данного управления, начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры;
  • С февраля 2001 года по февраль 2002 года работал первым заместителем прокурора Алматы;
  • С февраля 2002 года по июнь 2003 года – прокурор Павлодарской области;
  • В июне 2003 года назначен вице-министром юстиции РК;
  • С 2005 по 2006 годы работал заместителем исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен" и членом совета директоров АО "Корпорация "Ордабасы";
  • С 2007 по 2012 годы являлся депутатом мажилиса парламента РК IV и V созывов по партийному списку НДП "Нур Отан", был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента;
  • 6 сентября 2012 года назначен заместителем генерального прокурора РК;
  • 25 апреля 2016 года назначен генеральным прокурором РК;
  • Постановлением сената парламента РК № 273-VI СП от 11 декабря 2017 года избран председателем Верховного суда Республики Казахстан по представлению президента РК. Освобожден с этой должности в связи с истечением 5-летнего срока и переходом на другую работу;
  • 24 января 2023 года указом президента Республики Казахстан назначен депутатом сената парламента, с 26 января 2023 года – заместитель председателя сената парламента.

Имеет классный чин – государственный советник юстиции 2 класса. Кандидат юридических наук.

Награжден орденами "Құрмет", "Парасат", юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055216-eks-glava-verhovnogo-suda-asanov-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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