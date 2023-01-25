Экс-глава Верховного суда Асанов высказался о своем назначении сенатором

Жакип Асанов. Фото: facebook.com/SupcourtRK

Экс-председатель Верховного суда Жакип Асанов в кулуарах ЦИК РК прокомментировал вопрос о том, как он относится к своему назначению депутатом сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Асанов заявил, что только вчера узнал о своем назначении.

"Я только вчера узнал о том, что мне оказано такое высокое доверие. Решение было принято вчера главой государства.

Я не знал, что меня назначат сенатором. Для меня это большое доверие. Соответственно, что я должен делать? Весь свой опыт, знания использовать во имя развития нашей страны, чтобы оправдать оказанное мне доверие", – сказал он.

При этом он напомнил, что имеет в личном портфеле опыт, особенно законопроекты, которые затрагивают правоохранительные и судебные системы.

"Кстати, мы в последние время, особенно с августа, очень тесно работали с депутатами сената. Очень много было принято согласованных решений, в том числе и всей юридической общественностью. Поэтому будем использовать опыт, знания и те мысли, которые не удалось до конца довести в судебной системе и правоохранительной системе", – заявил Асанов.

При этом он заявил, что у него очень много планов.

"Я еще не приступил к работе. Вопросов много, особенно которые поднимает население, касательно уголовного законодательства, много гражданских споров", – заявил он.

Напомним, в декабре прошлого года Жакип Асанов был освобожден от должности председателя Верховного суда. Он проработал на этом посту пять лет.

Вчера, 24 января, президент Касым-Жомарт Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом сената парламента РК после того, как прекратил полномочия ряда депутатов сената, в том числе председателя палаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006719-eks-glava-verhovnogo-suda-asanov-vyskazalsya-o-svoem-naznachenii-senatorom/