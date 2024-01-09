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Жигули Дайрабаев получил новую должность

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Жигули Дайрабаев
Жигули Дайрабаев. Фото: официальная страница Дайрабаева в Facebook

Депутат Жигули Дайрабаев вошел в состав Водного совета при правительстве РК, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

В министерстве пояснили, что из состава Водного совета был исключен президент Ассоциации водохозяйственных предприятий и организаций Нурлан Атшабаров.

Вместо него в состав включили мажилисмена Жигули Дайрабаева.

Отметим, на официальном сайте премьер-министра РК говорится, что в целях совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане был создан Водный совет под председательством главы правительства. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

На официальном сайте мажилиса парламента РК говорится, что Жигули Дайрабаев - член Комитета по аграрным вопросам мажилиса. С декабря 2022 года является зампредседателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" (избран на съезде партии 23 декабря 2022 года).

Отметим, что в марте 2023 года один из восьми депутатских мандатов, которые были выделены партии "Ауыл" по итогам выборов, получил Жигули Дайрабаев.

Также напомним, что в 2022 году он баллотировался в президенты Казахстана. На выборах за Дайрабаева проголосовали 3,42% избирателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054547-zhiguli-dayrabaeva-vklyuchili-v-sostav-vodnogo-soveta-pri-pravitelstve-kazahstana/

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