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Не искать подоплеку в уходе вице-министра Нурмаганбетова призвал глава Минэнерго

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Жандос Нурмаганбетов
Жандос Нурмаганбетов. Фото: primeminister.kz

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге правительства прокомментировал ситуацию с уходом Жандоса Нурмаганбетова с поста вице-министра, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр заявил, что Жандос Нурмаганбетов в настоящее время принял решение о переходе на другую работу.

"У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Перед увольнением он воспользовался предоставленной трудовым законодательством возможностью - использовать эти дни отпуска. И сразу после завершения этого периода планирует перейти на другую работу", - отметил глава Минэнерго.

Он попросил не искать подоплеку в этой ситуации.

"Человек переходит на другую работу, никаких подоплек искать тут не надо. Сейчас рассматриваются кандидатуры - как только будет согласовано, мы обязательно вас уведомим. Понятно, что это будет профессионал в энергетике", - резюмировал министр.

Ранее стало известно об уходе Жандоса Нурмаганбетова с поста вице-министра энергетики Казахстана.

В ведомстве решили прокомментировать его уход из-за появления различных слухов об этой ситуации.

После аварий на ТЭЦ в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи о том, что вице-министр Жандос Нурмаганбетов, который курировал эти вопросы, может лишиться кресла.

"Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу. Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности", - заявил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов по этому поводу.

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе.

В понедельник утром аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркивал, что станция вышла на заданные параметры - тепло возвращается в дома жителей Экибастуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2050479-glava-minenergo-poprosil-ne-iskat-podopleku-v-uhode-ego-zamestitelya/

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