Назначен директор аэропорта Кокшетау

Назначен новый директор аэропорта Кокшетау. Им стал Ерлан Кусаинов. Его представили главе Акмолинской области Марату Ахметжанову, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как указывается на официальном сайте ведомства, Ерлана Кусаинова главе региона представил председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева" Даулет Хамзин.

Ерлан Кусаинов в 2012 году окончил юридическую академию "Фемида". Трудовую деятельность начал с 2014 года в АО "Авиакомпания Кокшетау".

С 2014 по 2019 годы проработал на различных должностях в АО "Авиакомпания Кокшетау". В 2020 году был назначен заместителем директора филиала АО "Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева" – "Аэропорт Кокшетау".

На встрече также были обсуждены перспективы развития воздушной гавани, возможность запуска международных рейсов и увеличение маршрутов по Казахстану.

Отмечается, что из аэропорта Кокшетау выполняются регулярные рейсы в Актау, Шымкент и Алматы.

Напомним, в сентябре этого года стало известно, что Марат Ахметжанов освобожден от должности министра внутренних дел Казахстана. На этот пост он был назначен 25 февраля 2022 года.

5 сентября глава государства подписал указ о его назначении на должность акима Акмолинской области. Вместе с ним на этот пост рассматривали и Мурата Балпана - акима Аршалынского района Акмолинской области.