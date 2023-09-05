Мурат Балпан. Фото: gov.kz

Стало известно, кто вместо Марата Ахметжанова мог стать акимом Акмолинской области. Сегодня руководитель Администрации президента Олжас Бектенов посетил с рабочей поездкой Кокшетау для участия в собрании маслихатов всех уровней области, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

В ходе встречи Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение на должность акима Акмолинской области двух кандидатур – Ахметжанова Марата Муратовича и Балпана Мурата Сагатулы.

По результатам открытого голосования 177 депутатов поддержали кандидатуру Марата Ахметжанова, 73 депутата – Мурата Балпана. Всего в собрании приняло участие 250 депутатов.

По итогам голосования Указом президента акимом Акмолинской области был назначен Ахметжанов Марат Муратович.

Представляя нового акима активу региона, Олжас Бектенов отметил, что Марат Ахметжанов является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных руководящих должностях в правоохранительной и надзорной сферах.

Олжас Бектенов подчеркнул, что руководству области нужно будет направить усилия на реализацию задач, озвученных главой государства в Послании народу.

Акимату Акмолинской области предстоит активно работать по таким направлениям, как развитие экономики региона, обеспечение граждан качественной питьевой водой, ликвидация дефицита тепловой энергии в областном центре, развитие медицины, обеспечение необходимой социальной инфраструктурой, укрепление туристического потенциала, развитие пристоличных территорий и другим важным векторам.

Олжас Бектенов отметил, что работа местных исполнительных органов должна строиться на основе продуктивного диалога с гражданами и быть направленной на реализацию поручений главы государства.

В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал Марату Ахметжанову успехов в реализации всех возложенных на него президентом задач на благо жителей области, а также выразил благодарность бывшему руководителю области Ермеку Маржикпаеву за проделанную работу.

Напомним, сегодня Указом главы государства экс-глава МВД Марат Ахметжанов был назначен акимом Акмолинской области. До этого регион возглавлял Ермек Маржикпаев, который стал министром туризма и спорта.

По информации официального сайта, Мурат Балпан является акимом Аршалынского района Акмолинской области.

Он родился 9 марта 1970 года в Акколе. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова.

Трудовой путь начал рабочим строительного участка совхоза "Хлебороб" Аккольского района. Затем был токарем, помощником бригадира, бригадиром МТФ совхоза "Хлебороб".

Также занимал должности:

главы Наумовской сельской администрации, акима Наумовского сельского округа Аккольского района;

консультанта организационно-контрольного отдела аппарата акима Акмолинской области;

руководителя аппарата акима Целиноградского района Акмолинской области;

заместителя акима Аккольского района;

руководителей подразделений филиала АО "НК "КТЖ";

директора департамента АО "Центр развития и защиты конкурентной политики";

начальника управления расследований антиконкурентных действий госорганов Агентства РК по защите конкуренции;

начальника Межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Костанайской и Северо-Казахстанской областям;

акима Буландынского района Акмолинской области;

заместителя руководителя Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области;

руководителя Управления сельского хозяйства Акмолинской области;

акима Жаркаинского района Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035331-kto-vmesto-marata-ahmetzhanova-mog-stat-akimom-akmolinskoy-oblasti/