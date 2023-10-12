Токаев освободил жену Байбека от должности судьи в Астане

Касым-Жомарт Токаев подписал указ, освобождающий от должности судей Казахстана. Среди лиц, перечисленных в указе, оказалась жена Бауыржана Байбека, передает корреспондент NUR.KZ.

Указ президента РК "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан" № 367 от 6 октября 2023 года опубликован на официальном сайте Верховного суда РК.

В документе перечислены лица, назначенные на должность судей, а также освобожденные от них.

Так, согласно указу, от должностей судей города Астаны освобождены три человека. Среди них, Жанар Байбек. Причина увольнения указана как "по собственному желанию".

Судьями Астаны также больше не являются Сара Каракузиева и Майя Касымова. Экс-судьи ушли в отставку.

Напомним, казахстанский политик Бауыржан Байбек в августе 2015 года был назначен акимом Алматы.

В 2017 году аким Алматы Бауыржан Байбек вышел в свет со своей семьей. Фотография акима и его супруги набрала огромную популярность в Сети.

Тогда выяснилось, что Жанар Байбек работает судьей. Детей у них шестеро.

В октябре 2018 года указом президента РК ряд судей получили назначение. Байбек Жанар Кенжегаровна была освобождена от должности судьи Есильского районного суда и назначена судьей городского суда Астаны.

В июне 2019 года Бауыржан Байбек, будучи акимом Алматы, пришел на выборы президента вместе с супругой Жанар.

В том же месяце его освободили от должности акима Алматы. Байбек был назначен первым заместителем председателя партии Nur Otan.

В феврале 2022 года Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии, которую вскоре официально переименовали в Amanat.