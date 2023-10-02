Оскандалившийся аким Щучинска покинул свой пост
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Олжас Нурмагамбетов покинул должность акима Щучинска, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Бурабайского района. В августе чиновник оказался в центре скандала из-за прямого эфира.
"На основании решения Бурабайской районной территориальной избирательной комиссии от 2 октября 2023 года распоряжением акима Бурабайского района от 2 октября 2023 года прекращены полномочия акима города Щучинска Бурабайского района Нурмагамбетова Олжаса Байболатовича", - говорится в официальном профиле ведомства в Instagram.
В сообщении подчеркивается, что решение о прекращении полномочий акима Щучинска принято на основании личного заявления Нурмагамбетова.
Скандал с Олжасом Нурмагамбетовым
Олжас Нурмагамбетов оказался в центре скандала после прямого эфира в Instagram. Так, позднее в одном из Telegram-каналов отмечалось, что он отчитался перед горожанами о проделанной работе, а потом не стал отвечать на вопросы и попрощался.
"Затем, видимо, решив, что трансляция завершилась, он позволил себе следующее выражение: "Пусть засунут эти вопросы себе... (в одно место)", - говорилось в посте.
Между тем в акимате Бурабайского района заявили, что нецензурные выражения во время прямого эфира не звучали.
Позже сам Олжас Нурмагамбетов выложил полную запись эфира. И, судя по кадрам, он говорил не о жителях города. Слышно, как аким спросил, были ли вопросы в комментариях, а другой человек ему ответил, что в комментариях - нет, только в одной из статей.
"Да пошел он. (...) Почему мы должны на его статью отвечать? Пусть засунет в з***цу свою страницу (в соцсетях - прим. ред.)", - заявил градоначальник.
Также он принес извинения за свое высказывание. После инцидента на него наложили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.
После в акимате региона пояснили, почему градоначальника не уволили после скандала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2039172-oskandalivshiysya-akim-schuchinska-pokinul-svoyu-dolzhnost/