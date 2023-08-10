Как наказали оскандалившегося из-за прямого эфира в Instagram акима Щучинска

Олжас Нурмагамбетов. Кадр из видео: instagram.com/burabay_audanynyn_akimdigi

В аппарате акима Акмолинской области рассказали, какое наказание понесет аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов за свой скандальный прямой эфир с населением, передает сайт телеканала КТК.

"Информация была, нашла свое подтверждение. На Нурмагамбетова наложено взыскание дисциплинарное в виде строгого выговора.

На сегодняшний день есть такой момент: если данный сотрудник признает свое нарушение, то, значит, без рассмотрения на дисциплинарном совете, совете по этике может наложиться", - сообщила уполномоченный по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадилова.

Источник: КТК

Скандал с акимом Щучинска

Аким Щучинска оказался в центре скандала после прямого эфира в Instagram. В соцсетях заявили, что Олжас Нурмагамбетов оскорбил жителей города. Однако сам градоначальник это отрицал.

Так, в одном из Telegram-каналов отмечалось, что аким провел прямой эфир, во время которого отчитался перед горожанами о проделанной работе, а потом не стал отвечать на вопросы людей и попрощался.

"Затем, видимо, решив, что трансляция завершилась, он позволил себе следующее выражение: "Пусть засунут эти вопросы себе... (в одно место)", - говорилось в посте.

При этом видеозапись не сохранилась - в соцсетях лишь появились последние кадры, на которых, судя по всему, помощница чиновника пытается отключить трансляцию.

Между тем в акимате Бурабайского района заявили, что нецензурные выражения во время прямого эфира не звучали.

Позже сам Олжас Нурмагамбетов выложил полную запись эфира. И, судя по кадрам, он говорил не о жителях города. Слышно, как аким спросил, были ли вопросы в комментариях, а другой человек ему ответил, что в комментариях - нет, только в одной из статей.

"Да пошел он. (...) Почему мы должны на его статью отвечать? Пусть засунет в з***ицу свою страницу (в соцсетях - прим. ред.)", - заявил градоначальник.

Также он принес извинения за свое высказывание.

Позже в акимате региона заявили, что провели в отношении Нурмагамбетова служебную проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031907-kak-nakazali-oskandalivshegosya-iz-za-pryamogo-efira-v-instagram-akima-schuchinska/