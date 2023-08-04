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"Пусть засунут эти вопросы": аким Щучинска попал в скандал из-за прямого эфира в Instagram

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Олжас Нурмагамбетов
Олжас Нурмагамбетов. Кадр из видео: instagram.com/burabay_audanynyn_akimdigi

Аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов оказался в центре скандала после прямого эфира в Instagram. В соцсетях заявили, что во время эфира аким оскорбил жителей города. Сам Нурмагамбетов это отрицает.

2 августа аким Щучинска провел в Instagram прямой эфир, во время которого отчитался перед горожанами о проделанной работе.

Как пишет Telegram-канал Qumash, сразу после эфира аким не стал отвечать на вопросы горожан, а решил завершить прямой эфир и попрощался.

"Затем, видимо, решив, что трансляция завершилась, он позволил себе следующее выражение: "Пусть засунут эти вопросы себе... (в одно место)", - говорится в посте канала.

При этом видеозапись эфира в Instagram не сохранилась - в соцсетях лишь появились последние кадры, на которых, судя по всему, помощница акима пытается отключить трансляцию.

В комментариях к публикации Qumash пресс-служба акимата Бурабайского района сообщила, что нецензурные выражения во время прямого эфира не звучали.

"В ходе отчетной встречи акима Щучинска Нурмагамбетова с населением вопросы от аудитории не поступали. Сотрудник акимата, проводивший прямой эфир, пояснил, что нецензурные выражения должностным лицом не были допущены", - говорится в сообщении районного акимата.

Однако в отношении акима Щучинска все же начали служебное расследование.

Позже на официальной Instagram-странице акимата появилось видео с самим Нурмагамбетовым, на котором он вновь заявил, что никаких негативных высказываний в адрес горожан не делал.

"Уважаемые жители города Щучинска, 2 августа акиматом Бурабайского района был проведен прямой эфир, где я выступил с отчетом о проделанной акиматом работе за первое полугодие 2023 года. Сообщаю, что в ходе и после прямого эфира мною в адрес жителей города негативных, а тем более нецензурных выражений не было сказано", - заявил аким.

На официальном сайте акимата Бурабайского района сообщается, что Олжас Байболатович Нурмагамбетов был назначен на пост акима Щучинска в июне 2022 года.

Олжас Нурмагамбетов родился в 1990 году. Имеет два высших образования.

Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева по специальности "Транспорт, транспортная техника и технологии" и Академию "Кокше" по специальности "Физическая культура и спорт".

Трудовую деятельность начал в июле 2010 года токарем локомотивно-вагоноремонтного депоТОО "РауанБурабай" станции Курорт Боровое.

Работал мастером механического цеха, управляющим кадрами и трудовыми отношениями, тренером по каратэ в специализированной детско-юношеской спортивной школе, а также директором ТОО "Шидай".

Женат, воспитывает двух дочерей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031205-pust-zasunut-eti-voprosy-akim-schuchinska-popal-v-skandal-iz-za-pryamogo-efira-v-instagram/

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