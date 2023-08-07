Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Да пошел он": аким Щучинска выложил видео скандального эфира и извинился за свои слова

Опубликовано:

Олжас Нурмагамбетов
Олжас Нурмагамбетов. Кадр из видео: instagram.com/olzhas_nurmagambetov01

Глава Щучинска Олжас Нурмагамбетов выложил полную запись эфира, в котором якобы нецензурно выражался, и объяснил ситуацию. Запись появилась на его официальной странице в Instagram.

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг акима Шучинска. Еще 2 августа он провел прямой эфир, во время которого отчитался перед горожанами о проделанной работе.

Как сообщалось в Сети, сразу после эфира аким не стал отвечать на вопросы горожан, а решил завершить прямой эфир и попрощался. Однако трансляция не выключилась, а аким за кадром посоветовал засунуть в одно место свои вопросы. Также писали, что он якобы нецензурно выражался в адрес горожан во время эфира.

Видеозапись тогда не сохранилась.

Теперь же глава города выложил полную запись трансляции, на которой какие-либо матерные выражения отсутствуют. При этом инцидент в конце на записи остался, но, судя по кадрам, Нурмагамбетов говорил не о жителях города.

Слышно, как аким за кадром спросил, были ли вопросы в комментариях, а другой человек ему ответил, что в комментариях – нет, только в некой статье.

"Да пошел он. (...) Почему мы должны на его статью отвечать? Пусть засунет в з***ицу свою страницу (в соцсетях – прим. ред.)", – заявил градоначальник.

Теперь же в подписи к трансляции аким принес извинения за свое высказывание.

"На данном видео нет ни одного слова с нецензурным (матерным) высказыванием в адрес жителей. За слова "… пусть засунет в з***ицу свою страницу" приношу извинения. Вот такой получился эфир, дорогие друзья", – написал Олжас Нурмагамбетов.

На официальном сайте акимата Бурабайского района сообщается, что Олжас Байболатович Нурмагамбетов был назначен на пост акима Щучинска в июне 2022 года.

Олжас Нурмагамбетов родился в 1990 году. Имеет два высших образования.

Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева по специальности "Транспорт, транспортная техника и технологии" и Академию "Кокше" по специальности "Физическая культура и спорт".

Трудовую деятельность начал в июле 2010 года токарем локомотивно-вагоноремонтного депо ТОО "РауанБурабай" станции Курорт Боровое.

Работал мастером механического цеха, управляющим кадрами и трудовыми отношениями, тренером по каратэ в специализированной детско-юношеской спортивной школе, а также директором ТОО "Шидай".

Женат, воспитывает двух дочерей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031578-akim-schuchinska-vylozhil-polnoe-video-skandalnogo-efira-i-izvinilsya-pered-gorozhanami/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.