"Да пошел он": аким Щучинска выложил видео скандального эфира и извинился за свои слова
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Глава Щучинска Олжас Нурмагамбетов выложил полную запись эфира, в котором якобы нецензурно выражался, и объяснил ситуацию. Запись появилась на его официальной странице в Instagram.
На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг акима Шучинска. Еще 2 августа он провел прямой эфир, во время которого отчитался перед горожанами о проделанной работе.
Как сообщалось в Сети, сразу после эфира аким не стал отвечать на вопросы горожан, а решил завершить прямой эфир и попрощался. Однако трансляция не выключилась, а аким за кадром посоветовал засунуть в одно место свои вопросы. Также писали, что он якобы нецензурно выражался в адрес горожан во время эфира.
Видеозапись тогда не сохранилась.
Теперь же глава города выложил полную запись трансляции, на которой какие-либо матерные выражения отсутствуют. При этом инцидент в конце на записи остался, но, судя по кадрам, Нурмагамбетов говорил не о жителях города.
Слышно, как аким за кадром спросил, были ли вопросы в комментариях, а другой человек ему ответил, что в комментариях – нет, только в некой статье.
"Да пошел он. (...) Почему мы должны на его статью отвечать? Пусть засунет в з***ицу свою страницу (в соцсетях – прим. ред.)", – заявил градоначальник.
Теперь же в подписи к трансляции аким принес извинения за свое высказывание.
"На данном видео нет ни одного слова с нецензурным (матерным) высказыванием в адрес жителей. За слова "… пусть засунет в з***ицу свою страницу" приношу извинения. Вот такой получился эфир, дорогие друзья", – написал Олжас Нурмагамбетов.
На официальном сайте акимата Бурабайского района сообщается, что Олжас Байболатович Нурмагамбетов был назначен на пост акима Щучинска в июне 2022 года.
Олжас Нурмагамбетов родился в 1990 году. Имеет два высших образования.
Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева по специальности "Транспорт, транспортная техника и технологии" и Академию "Кокше" по специальности "Физическая культура и спорт".
Трудовую деятельность начал в июле 2010 года токарем локомотивно-вагоноремонтного депо ТОО "РауанБурабай" станции Курорт Боровое.
Работал мастером механического цеха, управляющим кадрами и трудовыми отношениями, тренером по каратэ в специализированной детско-юношеской спортивной школе, а также директором ТОО "Шидай".
Женат, воспитывает двух дочерей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031578-akim-schuchinska-vylozhil-polnoe-video-skandalnogo-efira-i-izvinilsya-pered-gorozhanami/