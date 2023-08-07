"Да пошел он": аким Щучинска выложил видео скандального эфира и извинился за свои слова

Олжас Нурмагамбетов. Кадр из видео: instagram.com/olzhas_nurmagambetov01

Глава Щучинска Олжас Нурмагамбетов выложил полную запись эфира, в котором якобы нецензурно выражался, и объяснил ситуацию. Запись появилась на его официальной странице в Instagram.

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг акима Шучинска. Еще 2 августа он провел прямой эфир, во время которого отчитался перед горожанами о проделанной работе.

Как сообщалось в Сети, сразу после эфира аким не стал отвечать на вопросы горожан, а решил завершить прямой эфир и попрощался. Однако трансляция не выключилась, а аким за кадром посоветовал засунуть в одно место свои вопросы. Также писали, что он якобы нецензурно выражался в адрес горожан во время эфира.

Видеозапись тогда не сохранилась.

Теперь же глава города выложил полную запись трансляции, на которой какие-либо матерные выражения отсутствуют. При этом инцидент в конце на записи остался, но, судя по кадрам, Нурмагамбетов говорил не о жителях города.

Слышно, как аким за кадром спросил, были ли вопросы в комментариях, а другой человек ему ответил, что в комментариях – нет, только в некой статье.

"Да пошел он. (...) Почему мы должны на его статью отвечать? Пусть засунет в з***ицу свою страницу (в соцсетях – прим. ред.)", – заявил градоначальник.

Теперь же в подписи к трансляции аким принес извинения за свое высказывание.

"На данном видео нет ни одного слова с нецензурным (матерным) высказыванием в адрес жителей. За слова "… пусть засунет в з***ицу свою страницу" приношу извинения. Вот такой получился эфир, дорогие друзья", – написал Олжас Нурмагамбетов.

На официальном сайте акимата Бурабайского района сообщается, что Олжас Байболатович Нурмагамбетов был назначен на пост акима Щучинска в июне 2022 года.

Олжас Нурмагамбетов родился в 1990 году. Имеет два высших образования.

Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева по специальности "Транспорт, транспортная техника и технологии" и Академию "Кокше" по специальности "Физическая культура и спорт".

Трудовую деятельность начал в июле 2010 года токарем локомотивно-вагоноремонтного депо ТОО "РауанБурабай" станции Курорт Боровое.

Работал мастером механического цеха, управляющим кадрами и трудовыми отношениями, тренером по каратэ в специализированной детско-юношеской спортивной школе, а также директором ТОО "Шидай".

Женат, воспитывает двух дочерей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031578-akim-schuchinska-vylozhil-polnoe-video-skandalnogo-efira-i-izvinilsya-pered-gorozhanami/