Назначен новый начальник ДП Акмолинской области

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником ДП Акмолинской области назначен полковник полиции Нурсултан Мукашев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Нового начальника личному составу представил замминистра внутренних дел Кайрат Сунтаев.

Нурсултан Мукашев родился 22 июля 1977 года в Караганде. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году с должности дознавателя отделения дознания УВД Караганды.

Затем занимал различные должности в УБОП ДВД Карагандинской области.

С 2010 по 2020 годы возглавлял Михайловский отдел полиции УВД Караганды, ОВД Сарани, УП Караганды, ОП Шахтинска, был замначальника столичного департамента полиции.

Последняя занимаемая должность - заместитель начальника ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее начальником ДП региона был Думан Таев. Генерал-майора назначили на эту должность в мае 2022 года. До этого он временно исполнял обязанности главы данного ведомства. В конце августа текущего года Думан Таев стал начальником ДП Шымкента.