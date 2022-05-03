Думан Таев назначен врио начальника департамента полиции Акмолинской области

Думан Таев. Фото: gov.kz

Приказом министра внутренних дел на должность временно исполняющего обязанности начальника департамента полиции Акмолинской области назначен полковник Думан Таев, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Свое пребывание на столь ответственном посту новый руководитель начал с посещения участковых пунктов полиции и стационарных постов, дислоцирующихся в Кокшетау.

Первым объектом посещения стал УПП №4, расположенный на привокзальной территории. Беседуя с сотрудниками, Думан Ашкенович ознакомился с условиями службы, материально-техническим оснащением, доступом ко всем ведомственным базам данных.

Фото: polisia.kz

В разговоре с участковыми инспекторами и ювенальными полицейскими руководитель обсудил состояние криминогенной обстановки на закрепленном участке, работу с подучетным контингентом, а также интересовался имеющимися проблемами при несении службы.

Также в рамках ознакомительной поездки Думан Таев посетил модуль №5, обеспечивающий безопасность на привокзальной территории. Службу на постах сотрудники батальона патрульной полиции несут круглосуточно в трехсменном режиме.

Отмечается, что с момента назначения на должность он провел ряд рабочих совещаний, встретился с личным составом практически всех подразделений правоохранительного ведомства, проинспектировал объекты и режимные помещения департамента.

Думан Таев родился 13 марта 1967 года в Северо-Казахстанской области. За годы службы занимал различные должности, включая руководящие посты, в органах внутренних дел Петропавловска и СКО.

С конца января 2020 года по настоящее назначение работал начальником Департамента криминальной полиции МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967716-duman-taev-naznachen-vrio-nachalnika-departamenta-politsii-akmolinskoy-oblasti/