Назначен новый начальник полиции Шымкента

Думан Таев. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Думан Таев стал начальником Департамента полиции Шымкента. Сегодня глава МВД Марат Ахметжанов представил коллективу нового руководителя, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел генерал-майор полиции Думан Таев назначен начальником Департамента полиции Шымкента", - говорится в сообщении.

При этом в МВД отметили, что бывший глава полиции Шымкента Кайрат Дальбеков по принципу ротации теперь будет исполнять обязанности начальника вновь созданного ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу.

По информации официального сайта ДП Акмолинской области, Думан Таев родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области.

После окончания школы в 1985 году был призван на срочную службу в ряды вооруженных войск СССР, службу окончил в 1987 году.

В 1997 году окончил учебу в Северо-Казахстанском университете по специальности "физическая культура и спорт". В 2001 году закончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности "правоведение". С 2006 года проходил обучение в Академии управления МВД России.

В марте 1988 года устроился на работу милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанской облисполкома.

В ноябре 1991 года перешел на службу инспектором оперативно-поискового отдела криминальной милиции при УВД СКО.

В августе 1993 года продолжил службу оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Петропавловска.

В феврале 2000 года был назначен начальником отдела по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью СКП УВД.

В июне 2001 года стал заместителем начальника управления по борьбе с организованной преступностью УВД СКО.

Затем был начальником 1 отдела полиции УВД Петропавловска, первым заместителем начальника УВД Петропавловска, начальником отдела внутренних дел Есильского района, начальником УВД Петропавловска, начальником управления общественной безопасности ДВД СКО, начальником ОВД района имени Мусрепова ДВД СКО, первым заместителем ДВД СКО, начальником Департамента криминальной полиции МВД РК.

С мая 2022 года и до настоящего назначения возглавлял ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034429-naznachen-novyy-nachalnik-politsii-shymkenta/