Думан Таев назначен начальником полиции Акмолинской области

Думан Таев. Фото: ДП Акмолинской области

Генерал-майор Думан Таев назначен начальником департамента полиции Акмолинской области. Ранее он временно исполнял обязанности на этой должности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор Думан Таев.

Нового руководителя личному составу представил глава МВД Марат Ахметжанов.

Думан Таев и Марат Ахметжанов. Фото: ДП Акмолинской области

Думан Ашкенович родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Северо-Казахстанской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома.

В период с 1991 по 2004 годы работал на различных оперативных должностях в УВД Петропавловска.

В 2004 году возглавил отдел внутренних дел Есильского района, в том же году назначен начальником УВД Петропавловска.

В разное время был начальником управления общественной безопасности ДВД СКО, возглавлял ОВД района Мусрепова, занимал должности начальника УВД Петропавловска, первого заместителя начальника ДВД СКО.

Также работал начальником департамента криминальной полиции МВД РК.

Напомним, в начале мая стало известно, что Думан Таев назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника департамента полиции Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970649-duman-taev-naznachen-nachalnikom-politsii-akmolinskoy-oblasti/