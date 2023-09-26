Экс-министр Дархан Кыдырали стал депутатом сената

Экс-министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали стал сенатором, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

"Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 сентября текущего года президент Казахстана освободил Дархана Кыдырали от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

Данный пост он занимал с сентября 2022 года. В апреле 2023 его переназначали на должность главы МИОР РК.

Кыдырали Дархан Куандыкулы родился 16 апреля 1974 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области.

Трудовой путь начал в 2001 году в должности старшего научного сотрудника Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссави. Там проработал до 2005 года на различных должностях.

В 2005-2006 годах - доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

С 2006 по 2007 год - заместитель директора президентского центра культуры РК.

В 2007-2008 годах был советником министра образования и науки.

В 2008-2009 годах работал в администрации президента.

С 2009 по 2012 год был заместителем пресс-секретаря президента РК.

С 2012 года - заместитель генерального секретаря Тюркского совета.

С 2014 года - президент Международной Тюркской академии.

С 2015 года был главой секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира.

С июля 2016 года - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

С сентября 2018 года до сентября 2022 года был президентом Международной Тюркской академии (второй срок).