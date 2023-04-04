Назначен министр информации и общественного развития Казахстана
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Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает официальный сайт президента Казахстана.
"Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.
Отметим, что этот пост он занимает с сентября 2022 года.
По информации на сайте Министерства информации и общественного развития РК, Кыдырали Дархан Куандыкулы родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.
Он окончил Стамбульский университет, является доктором исторических наук, академиком НАН РК.
Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясави. Работал в данном университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.
С 2005 по 2006 год трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева.
С 2006 по 2007 год работал на должностях советника директора, заместителя директора президентского центра культуры РК.
В 2007 году назначен советником министра образования и науки.
С 2008 по 2012 год являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря президента.
С 2012 по 2014 год работал на должности заместителя генерального секретаря Тюркского Совета государств.
В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.
С июля 2016 по сентябрь 2022 года занимал должность председателя правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".
А 2 сентября 2022 года был назначен министром информации и общественного развития РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015381-darhan-kydyrali-sohranil-dolzhnost-v-pravitelstve/