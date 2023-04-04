Назначен министр информации и общественного развития Казахстана

Дархан Кыдырали. Фото: gov.kz

Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает официальный сайт президента Казахстана.

"Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Отметим, что этот пост он занимает с сентября 2022 года.

По информации на сайте Министерства информации и общественного развития РК, Кыдырали Дархан Куандыкулы родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Он окончил Стамбульский университет, является доктором исторических наук, академиком НАН РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясави. Работал в данном университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

С 2005 по 2006 год трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева.

С 2006 по 2007 год работал на должностях советника директора, заместителя директора президентского центра культуры РК.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки.

С 2008 по 2012 год являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря президента.

С 2012 по 2014 год работал на должности заместителя генерального секретаря Тюркского Совета государств.

В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.

С июля 2016 по сентябрь 2022 года занимал должность председателя правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

А 2 сентября 2022 года был назначен министром информации и общественного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015381-darhan-kydyrali-sohranil-dolzhnost-v-pravitelstve/