Дархан Кыдырали назначен министром информации

Дархан Кыдырали. Фото: twitter.com/turkic_academy

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дархана Кыдырали министром информации, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", – говорится в документе.

Кыдырали Дархан Куандыкулы родился 16 апреля 1974 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской (ныне – Туркестанской) области.

Трудовой путь начал в 2001 году в должности старшего научного сотрудника Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссави. Там проработал до 2005 года на различных должностях.

В 2005-2006 годах – доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

С 2006 по 2007 год – заместитель директора президентского центра культуры Республики Казахстан.

В 2007-2008 годах был советником министра образования и науки Республики Казахстан.

В 2008-2009 годах работал в Администрации президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2012 год был заместителем пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

С 2012 года – заместитель генерального секретаря Тюркского совета.

С 2014 года – президент Международной Тюркской академии.

С 2015 года был главой секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира.

С июля 2016 года – председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

С сентября 2018 года назначен президентом Международной Тюркской академии на второй срок.

Вместе с этим стало известно, что Аскар Умаров был освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Он возглавил Службу центральных коммуникаций при президенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985970-darhan-kydyrali-naznachen-ministrom-informatsii/