Ербол Избергенов. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Сегодня, 3 октября, назначен новый аким Актау. Им вместо перешедшего на другую работу Нурдаулета Килыбая стал Ербол Избергенов. Об этом сообщается на официальной странице акимата Мангистауской области в Facebook.

Кандидатуру нового акима Актау представил депутатам городского маслихата глава региона Нурлан Ногаев. Она была согласована с Администрацией президента РК.

Ербол Избергенов окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальностям: "строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "промышленное и гражданское строительство", "мастер административного дела".

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком в "Мангистау нефтегаз разведка".

С 1994 по 1996 годы работал каменщиком в МОО "Каламкасстрой".

В 1997 году был мастером ТОО "Каспий Кооперсервис".

С 1997 по 2000 годы работал мастером, начальником участка, главным инженером КСК "Альбина".

С 2000 по 2003 годы занимал должность технического директора ТОО "West Kazakhstan Construction Company".

С 2003 по 2004 годы - мастер Актауского филиала акционерного общества "Корпорация Kuat".

В 2004 году - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима Актау.

С 2004 по 2005 годы занимал пост заместителя акима села Мангистау.

С 2005 по 2007 годы - аким Кызылтобинского сельского округа.

С 2007 по 2011 годы работал заместителем акима Мунайлинского района Мангистауской области.

В 2012 году был главным экспертом Министерства здравоохранения РК.

С 2012 по 2013 годы возглавлял управление строительства Мангистауской области.

С 2014 по 2015 годы был руководителем управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2015 году - руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С 2019 года по 2020 год - заместитель председателя правления АО "Специальная экономическая зона "Морпорт Актау".

В 2020 году - директор республиканской палаты предпринимателей "Атамекен" в Актау, советник председателя правления АО "СЭЗ "Морпорт Актау".

С августа 2020 года по настоящее назначение занимал должность заместителя акима Актау.

Депутаты поддержали кандидатуру Ербола Избергенова, отметив, что знают его как опытного управленца.

Нурлан Ногаев поблагодарил Нурдаулета Килыбая за проделанную работу и дал новому акиму Актау ряд конкретных поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990767-naznachen-novyy-akim-aktau/