Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области

Улугбек Тналиев. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев представил своего нового заместителя – Улугбека Тналиева. Об этом сообщается в .

"Сегодня, 10 июня, глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента Казахстана. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК", – говорится в сообщении акимата.

Нурлан Ногаев поблагодарил Гульмиру Калмуратову, ранее занимавшую эту должность, за проделанную работу, а также дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву.

В акимате Мангистауской области сообщили, что Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности "Экономика и бизнес".

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.

Ранее работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, а также заместителем акима города Атырау.

С 2020 года руководил Управлением общественно-политической работы и был директором одного из департаментов Министерства информации и общественного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973614-ulugbek-tnaliev-naznachen-zamestitelem-akima-mangistauskoy-oblasti/