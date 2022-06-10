Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области
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Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев представил своего нового заместителя – Улугбека Тналиева. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте областного акимата.
"Сегодня, 10 июня, глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента Казахстана. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК", – говорится в сообщении акимата.
Нурлан Ногаев поблагодарил Гульмиру Калмуратову, ранее занимавшую эту должность, за проделанную работу, а также дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву.
В акимате Мангистауской области сообщили, что Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности "Экономика и бизнес".
Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.
Ранее работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, а также заместителем акима города Атырау.
С 2020 года руководил Управлением общественно-политической работы и был директором одного из департаментов Министерства информации и общественного развития.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973614-ulugbek-tnaliev-naznachen-zamestitelem-akima-mangistauskoy-oblasti/