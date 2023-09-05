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Объявлено о назначении новых акимов в двух регионах Казахстана

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Thomas Barwick/Getty Images

В двух регионах Казахстана сегодня ожидаются назначения новых акимов. Речь идет об Акмолинской и Жамбылской областях. Объявления опубликованы на официальных сайтах маслихатов.

"Сообщаем о проведении собрания депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области для получения согласия на назначение акима области 5 сентября 2023 года в 11.00 во Дворце школьников Таразского городского отдела образования (г.Тараз, пр.Толе би, 87)", - говорится на сайте маслихата Жамбылской области.

Аналогичное объявление появилось на сайте маслихата Акмолинской области.

"Сообщаем, что 5 сентября 2023 года в 10.00 состоится собрание депутатов маслихатов Акмолинской области по вопросу дачи согласия на назначение на должность акима Акмолинской области. Место проведения: город Кокшетау, ул. Абая, 83, зал заседаний (3 этаж)", - указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Нуржан Нуржигитов, занимавший пост акима Жамбылской области, возглавил недавно созданное в Казахстане ведомство - Министерство водных ресурсов и ирригации. Он был главой региона с апреля 2022 года.

А бывший аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на днях был назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан. Он возглавлял регион с марта 2019 года.

Также сегодня ожидается смена акимов Шымкента и Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035281-obyavleno-o-naznachenii-novyh-akimov-v-dvuh-regionah-kazahstana/

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