Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ожидается смена акимов Шымкента и Актюбинской области

Опубликовано:

Мурат Айтенов и Ералы Тугжанов
Мурат Айтенов и Ералы Тугжанов. Фото: gov.kz

Сегодня ожидается освобождение от должностей акимов Шымкента Мурата Айтенова и Актюбинской области Ералы Тугжанова. Соответствующая информация размещена на официальных сайтах маслихатов.

Так, на официальном сайте маслихата Актюбинской области указывается: "Собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение акима области состоится 5 сентября 2023 года в 13.00 часов в Конференц-холле имени Аккагаз Досжановой".

Также информация о возможной смене акима появилась на официальном сайте маслихата Шымкента.

"В соответствии с пунктами 5,6 "Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", утвержденных Указом президента РК от 8 июня 2022 года №912, состоится собрание депутатов маслихата Шымкента.

Повестка дня: О даче согласия на назначение акима Шымкента.

Время проведения: 5 сентября 2023 года в 15.00 часов", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в малом зале, расположенном на 3 этаже здания №10 по проспекту Назарбаева.

Напомним, Мурат Айтенов стал акимом Шымкента в январе 2020 года. Он родился 30 ноября 1981 года в Южно-Казахстанской области (сейчас Туркестанская область).

Окончил Краснодарский военный институт.

Трудовой путь начал в 2004 году главным инженером-руководителем спецотделения при Минобороны РК. Далее занимал различные должности в Управлении делами президента Казахстана и был первым заместителем акима Шымкента.

Ералы Тугжанов был назначен акимом Актюбинской области в конце августа 2022 года.

Он родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В период с 1988 по 2001 годы - преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 годы - председатель комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2017 годы - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы - аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы был председателем Федерации профсоюзов.

В феврале 2020 года стал заместителем премьер-министра РК и занимал этот пост до назначения акимом Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035277-ozhidaetsya-smena-akimov-shymkenta-i-aktyubinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.