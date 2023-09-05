Ожидается смена акимов Шымкента и Актюбинской области

Мурат Айтенов и Ералы Тугжанов. Фото: gov.kz

Сегодня ожидается освобождение от должностей акимов Шымкента Мурата Айтенова и Актюбинской области Ералы Тугжанова. Соответствующая информация размещена на официальных сайтах маслихатов.

Так, на официальном сайте маслихата Актюбинской области указывается: "Собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение акима области состоится 5 сентября 2023 года в 13.00 часов в Конференц-холле имени Аккагаз Досжановой".

Также информация о возможной смене акима появилась на официальном сайте маслихата Шымкента.

"В соответствии с пунктами 5,6 "Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", утвержденных Указом президента РК от 8 июня 2022 года №912, состоится собрание депутатов маслихата Шымкента.

Повестка дня: О даче согласия на назначение акима Шымкента.

Время проведения: 5 сентября 2023 года в 15.00 часов", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в малом зале, расположенном на 3 этаже здания №10 по проспекту Назарбаева.

Напомним, Мурат Айтенов стал акимом Шымкента в январе 2020 года. Он родился 30 ноября 1981 года в Южно-Казахстанской области (сейчас Туркестанская область).

Окончил Краснодарский военный институт.

Трудовой путь начал в 2004 году главным инженером-руководителем спецотделения при Минобороны РК. Далее занимал различные должности в Управлении делами президента Казахстана и был первым заместителем акима Шымкента.

Ералы Тугжанов был назначен акимом Актюбинской области в конце августа 2022 года.

Он родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В период с 1988 по 2001 годы - преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 годы - председатель комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2017 годы - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы - аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы был председателем Федерации профсоюзов.

В феврале 2020 года стал заместителем премьер-министра РК и занимал этот пост до назначения акимом Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035277-ozhidaetsya-smena-akimov-shymkenta-i-aktyubinskoy-oblasti/