Нуржан Нуржигитов переназначен акимом Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов. Фото: gov.kz

Нуржан Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает официальный сайт Акорды.

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области", - говорится в тексте документа.

Напомним, Нуржан Нуржигитов стал главой региона в апреле текущего года. Он родился в 1967 году, образование - высшее.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "экономика". Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным инженером агробизнеса имени Толе би, специалистом, главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.

Также был руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Работал акимом Байзакского района. С апреля 2021 года до назначения на пост акима Жамбылской области занимал должность заместителя главы данного региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999917-nurzhan-nurzhigitov-perenaznachen-akimom-zhambylskoy-oblasti/