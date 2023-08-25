Токаев назначил новых послов Казахстана в Беларуси и во Вьетнаме

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых послов нашей страны в нескольких странах, сообщается на официальном сайте Акорды.

Байжанов Ерлан Сапарович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Беларуси, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.

Он был освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана во Вьетнаме, чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Ерлан Байжанов. Фото: МИД РК

Байжанов, как сообщается на официальном сайте посольства РК во Вьетнаме, родился 8 октября 1962 года в Алматы, Казахстан.

В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, по образованию журналист. Кандидат филологических наук (по специальности журналистика).

Карьеру начал в 1985 году с должности редактора союзной информации для заграницы КазТАГ. Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова, которую окончил в 1988 году.

Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Социалистической Республике Вьетнам.

Тумыш Канат. Фото: МИД РК

Он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Казахстана.

Канат Тумыш, согласно официальному сайту МИД РК, родился 7 ноября 1975 года в Актобе. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. Трудовой пусть начал в управлении Государственного протокола третьего департамента МИД РК.

Помимо этого указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Беларуси, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

Аскар Бейсенбаев. Фото: МИД РК

На официальном сайте дипмисии говорится, что он окончил Алматинский филиал Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности по специальности "Инженер-технолог" в 1983 году, а в 2004 году - Российско-Казахстанский Современный Гуманитарный Университет по специальности "юрист".

Отметим, что не так давно бывший министр иностранных дел Тлеуберди Мухтар Бескенулы был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вене.

А в июле бывший глава Минкультуры Даурен Абаев стал послом Казахстана в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2033998-tokaev-naznachil-novyh-poslov-kazahstana-v-belarusi-i-vo-vetname/