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Сменился аким района, охваченного лесным пожаром в Абайской области

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Айдар Ибраев
Айдар Ибраев. Фото: gov.kz

Новым акмом Бородулихинского района Абайской области, где сейчас полыхает лесной пожар, назначен Айдар Ибраев. Об этом сообщает официальный сайт областного акимата.

Сообщается, что встреча главы области с активом района началась с минуты молчания.

Нурлан Уранхаев представил нового акима и поручил использовать весь потенциал для обеспечения роста экономики и улучшения социально-экономических показателей района.

Как рассказали в областном акимате, Айдар Ибраев родился 27 мая 1979 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет.

Имеет значительный опыт работы в государственных органах и в сфере культуры.

Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты "Дидар".

С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.

С октября 2022 года являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области.

До Ибраева Бородулихинский район больше года возглавлял Ахметкали Нургожин.

Напомним, Токаев во время своей рабочей поездки в Абайскую область, где сейчас бушует масштабный лесной пожар, объявил выговор акиму региона Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Кроме того, на фоне пожара глава государства сменил министра по ЧС - вместо Юрий Ильина этот пост занял Сырым Шарипханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024652-smenilsya-akim-rayona-ohvachennogo-lesnym-pozharom-v-abayskoy-oblasti/

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