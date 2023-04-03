Оскандалившегося акима, несмотря на защиту жителей, уволили в Павлодарской области

Бауыржан Бозтаев. Фото: NUR.KZ

Акима села имени Алькея Маргулана Бауыржана Бозтаева уволили с занимаемой должности на основании рекомендации, вынесенной членами Совета по этике. Дисциплинарное взыскание вынесено главой Экибастуза, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент Агентства РК по делам госслужбы по Павлодарской области.

Окончательное решение по чиновнику принял аким Экибастуза Аян Бейсекин. Именно в его адрес Совет по этике направил свою рекомендацию об увольнении Бауыржана Бозтаева.

"На основании решения Совета по этике от 30 марта 2023 года распоряжением акима Экибастуза на Бозтаева наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности", - сообщили в Департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Павлодарской области.

Напомним, аким села имени Алькея Маргулана оказался на Совете по этике после того, как в отношении него открыли дисциплинарное дело за нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения. Чиновнику указали, что даже по Трудовому кодексу за такое увольняют. Он же объяснил свой поступок тем, что замерз во время работы по недопущению подтопления населенного пункта, поэтому решил так согреться.

Между тем односельчане собрали подписи в поддержку акима. Люди попросили войти в положение, учесть, что Бауыржан Бозтаев за 2 месяца работы многое сделал, и применить другое дисциплинарное взыскание, но только не увольнение.

Добавим, что в соответствии со ст.52 Трудового кодекса РК трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015232-oskandalivshegosya-akima-nesmotrya-na-zaschitu-zhiteley-uvolili-v-pavlodarskoy-oblasti/