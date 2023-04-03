"Его подставили": жители заступились за акима, пойманного пьяным на работе в Павлодарской области

Бауыржан Бозтаев. Фото: gov.kz

Жители села имени Алькея Маргулана написали коллективное обращение на имя акима Экибастуза с просьбой оставить на посту главы села Бауыржана Бозтаева. Чиновника рекомендовано лишить должности из-за нахождения на работе в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент NUR.KZ.

Коллективное письмо на имя акима Экибастуза Аяна Бейсекина подписали на сегодня 150 жителей села имени Алькея Маргулана. Люди настаивают, что увольнять Бауыржана Бозтаева, избранного на пост 2 месяца назад, ни в коем случае нельзя. Даже готовы простить проступок с употреблением алкоголя.

"Его ночью вызвали после работы. Не знаю, сколько было времени. Якобы какая-то комиссия приехала. Забрали его на освидетельствование и все. Мы считаем, что его реально подставили. Его не хотят видеть на посту акима села нашего", - заявила жительница Светлана Бельгер.

Сельчане наведались и в акимат села имени Алькея Маргулана, где передали коллективное обращение. Указывают, что трудится новый аким самоотверженно и за два месяца сразу стал виден результат его работы.

"Мы написали обращение. За 2 месяца проделана работа та, которая не проделана за 3 года. Мы не видели его никогда пьяным на рабочем месте, но если был такой момент, просим отнестись с пониманием, потому что чисто для села мы видим позитивные моменты", - сказал один из жителей в ходе встречи в сельском акимате.

Напомним, Бауыржан Бозтаев 30 марта оказался на Совете по этике из-за того, что его уличили в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок чиновник объяснил тем, что хотел таким образом согреться после борьбы с подтоплением.

При этом члены Совета по этике посоветовали ему лучше пить чай с малиной или медом. В итоге акима было рекомендовано уволить с должности. Окончательное решение должен принять его вышестоящий руководитель.

Добавим, что основными задачами Совета по этике являются:

1) выработка мер, направленных на предупреждение коррупции и профилактику нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу;

2) принятие мер по обеспечению повышения уровня ответственности государственных служащих в соблюдении служебной этики;

3) выработка рекомендаций и предложений по вопросам координации деятельности уполномоченных по этике и взаимодействия с дисциплинарными комиссиями государственных органов.

По информации официального сайта акимата Экибастуза, Бауыржан Бозтаев родился 16 января 1976 года в селе Молодежное Карагандинской области.

Образование - среднее профессиональное, в 2006 году окончил Павлодарский педагогический колледж имени Ахметова по специальности "физическая культура".

Стаж государственной службы - более 5 лет. Работал учителем физической культуры, заместителем директора по воспитательной работе Маргуланской средней школы, главным специалистом аппарата акима села имени академика Алькея Маргулана.

До назначения на пост акима был старшим охранником ТОО "KMG-Sekurity" и управляющим КХ "Олжас".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015181-ego-podstavili-zhiteli-zastupilis-za-akima-poymannogo-pyanym-na-rabote-v-pavlodarskoy-oblasti/