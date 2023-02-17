Покинувший пост после поручения Токаева заместитель акима ЗКО вернулся на свою должность

Тлепберген Каюпов. Фото: facebook.com/batyskz

После поручения президента Казахстана об ограничении количества заместителей акимов областей в июле 2022 года пост замглавы ЗКО покинул Тлепберген Каюпов. Однако его вновь назначили на эту должность. Об этом сообщается на официальной странице акимата Западно-Казахстанской области в Instagram.

"По согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Каюпов Тлепберген Ерсаевич", - сообщили в ведомстве.

Тлепберген Каюпов родился в 1976 году. Образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности "бухгалтер-финансист".

В разные годы работал:

налоговым инспектором Налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района;

руководителем отдела, заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области;

заместителем акима Чингирлауского района;

заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области;

руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области;

заместителем акима Западно-Казахстанской области.

До настоящего назначения руководил управлением финансов Западно-Казахстанской области.

Тлепберген Каюпов будет курировать вопросы стратегии и экономического развития, финансов, государственных закупок и коммунальной собственности, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, строительства, государственного архитектурно-строительного контроля, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что после поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об ограничении количества заместителей акимов областей пост замглавы Западно-Казахстанской области покинул Тлепберген Каюпов. Его назначили руководителем управления финансов региона.

В марте 2022 года глава государства в рамках послания народу Казахстана заявил о том, что у акимов не должно быть более трех, максимум - четырех заместителей.

"У акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительном случае - четырех. Этот вопрос должна взять на контроль Администрация президента", - сказал президент Казахстана.

По информации официального сайта акимата региона, Западно-Казахстанская область находится на северо-западе Республики Казахстан. Административный центр - город Уральск.

Аппарат акима Западно-Казахстанской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

В декабре 2022 года Западно-Казахстанскую область возглавил Нариман Турегалиев, который до этого был депутатом Сената Парламента РК.

Теперь у акима региона три заместителя: Бакытжан Нарымбетов (курирует культуру, образование, спорт, социальную защиту, молодежную политику, развитие языков), Ержан Балтаев (сферы: ЖКХ, промышленность, строительство, предпринимательство, транспортная инфраструктура, автомобильные дороги) и вновь назначенный Тлепберген Каюпов.

Руководит аппаратом акима Западно-Казахстанской области Абат Шыныбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009820-pokinuvshiy-post-posle-porucheniya-tokaeva-zamestitel-akima-zko-vernulsya-na-svoyu-dolzhnost/