Стало известно, кто ушел с поста заместителя акима ЗКО
Опубликовано:
После поручения президента Казахстана об ограничении количества заместителей акимов областей пост покинул замглавы ЗКО Тлепберген Каюпов. Его назначили руководителем управления финансов региона. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Западно-Казахстанской области.
Каюпов Тлепберген Ерсаевич родился в 1976 году. Образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности "бухгалтер-финансист".
В разные годы работал:
- налоговым инспектором налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района;
- руководителем отдела, заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области;
- заместителем акима Чингирлауского района;
- заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области;
- руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.
С 2021 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. Курировал вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, социального обеспечения.
Теперь у акима ЗКО осталось три заместителя: Арман Утегулов, Бакытжан Нарымбетов и Темирхан Мендыгалиев.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев заявил, что у акимов не должно быть более трех заместителей.
Ранее стало известно, что двое заместителей акима Атырауской области попали под сокращение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979783-stalo-izvestno-kto-ushel-s-posta-zamestitelya-akima-zko/