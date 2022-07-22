Стало известно, кто ушел с поста заместителя акима ЗКО

Тлепберген Каюпов. Фото: gov.kz

После поручения президента Казахстана об ограничении количества заместителей акимов областей пост покинул замглавы ЗКО Тлепберген Каюпов. Его назначили руководителем управления финансов региона. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Западно-Казахстанской области.

Каюпов Тлепберген Ерсаевич родился в 1976 году. Образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности "бухгалтер-финансист".

В разные годы работал:

налоговым инспектором налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района;

руководителем отдела, заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области;

заместителем акима Чингирлауского района;

заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области;

руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

С 2021 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. Курировал вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, социального обеспечения.

Теперь у акима ЗКО осталось три заместителя: Арман Утегулов, Бакытжан Нарымбетов и Темирхан Мендыгалиев.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев заявил, что у акимов не должно быть более трех заместителей.

Ранее стало известно, что двое заместителей акима Атырауской области попали под сокращение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979783-stalo-izvestno-kto-ushel-s-posta-zamestitelya-akima-zko/