Ануар Жангозин возглавил ЦМП "Болашак"

Ануар Жангозин. Фото: Facebook / Anuar Zhangozin

Председателем правления Центра международных программ "Болашак" назначен член президентского молодежного резерва Ануар Жангозин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Сообщается, что Ануар Жангозин родился в 1986 году.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Математика" и магистратуру Назарбаев Университета по специальности "Управление образованием".

Состоит в президентском молодежном кадровом резерве.

С 2008 по 2011 год работал менеджером, заместителем директора Департамента методологического процесса АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

С 2011 по 2016 год работал учителем математики, директором Назарбаев Интеллектуальной школы Нур-Султана.

С 2017 по 2019 год являлся руководителем Управления образования города Нур-Султана.

Владеет казахским, русским и английским языками.

Ранее Айнур Карбозова сообщила о своем уходе из МЦП и подвела итоги своей работы на посту главы центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952641-anuar-zhangozin-vozglavil-tsmp-bolashak/