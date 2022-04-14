23 ведущих технических университета пополнили программу "Болашак"

Иллюстративное фото: pxhere.com

Список вузов, в которые можно поступить по программе "Болашак", пополнили 23 ведущих технических университета мира, сообщил председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин на своей .

Он отметил, что в этом году 60% грантов по программе "Болашак" выделяется на инженерно-технические специальности. В этой связи список вузов для обучения по программе дополнен еще 23 ведущими техническими вузами мира.

Среди этих учебных заведений Технический университет Эйндховена, Гамбургский университет, Университет Лестера, Пхоханский университет науки и технологий, Технический университет Дрездена и другие.

"Хочу отметить, что ежегодно мы расширяем географию вузов. Только в прошлом году список пополнился зарубежными вузами Австрии, Чехии, Ирландии и Южной Африки", – сообщил Жангозин.

Всего в перечень университетов, доступных по программе, входит 236 университетов из 27 стран мира, которые входят в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Rankings of World Universities, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.

С полным списком вузов, входящих в программу, можно ознакомиться на официальном сайте.

Напомним, что еще в январе во время встречи с бизнесменами Касым-Жомарт Токаев рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования и отметил, что, по его убеждению, "казахи должны быть технарями".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965099-23-veduschih-tehnicheskih-universiteta-popolnili-programmu-bolashak/